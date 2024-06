Carlos Acevedo confiesa cómo recibió el llamado para suplir a Malagón: 'Me estaba bañando'

En un giro inesperado de eventos, Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana luego de que Luis Ángel Malagón sufriera una lesión. Acevedo confesó que la noticia lo tomó por sorpresa mientras se estaba bañando, según reveló en sus propias palabras.

El guardameta de Santos Laguna manifestó su deseo de contribuir al equipo nacional y competir por un lugar junto a Julio González y Tala Rangel.

Acevedo reconoció que la oportunidad de destacarse podría no darse contra Brasil, pero tiene la vista puesta en la Copa América 2024.

En una entrevista con FOX Sports, Acevedo expresó sus mejores deseos para la pronta recuperación de Malagón y habló sobre lo que espera aportar al equipo dirigido por Jaime Lozano.

“Estoy muy contento, obviamente por la convocatoria. Primero que nada, desearle la mayor recuperación a Ángel (Malagón). Hace un año salía de la selección por una lesión, ahora estoy de regreso y vengo a aportar liderazgo y cosas positivas, y a luchar por un puesto”, comentó.

Acevedo también relató el momento en que recibió la noticia: “Literalmente me estaba saliendo de bañar cuando recibí una llamada del profe Jaime. Me sorprendió, no sabía nada de lo que le había pasado a Ángel (Malagón) y pues muy feliz de competir por un puesto con Tala Rangel y Julio González. Los tiempos de Dios son perfectos. A la mayoría de los compañeros los conozco y bueno, ser positivos”, concluyó.

