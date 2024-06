Javier Aguirre descarta querer ser DT del Tri; se lo dijo a Juan Carlos Rodríguez

Javier Aguirre negó tener interés en ser el director técnico de la Selección Mexicana y aseguró que su deber ahorita es apoyar la gestión de Jaime Lozano.

En entrevista con Caliente TV, el 'Vasco' reveló que ha tenido comunicación constante con Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien lo invitó a "trabajar en México".

Sin embargo, el propio entrenador mexicano reconoció que tanto él como Rodríguez no han podido encontrar el puesto en el que podría desempeñarse dentro de la FMF.

"He hablado con Juan Carlos (Rodríguez) en dos ocasiones y me ha ofrecido ir a México, ir a trabajar para allá. Hemos buscado entre él y yo el cargo, la función, porque todos los cargos están ocupados, pero no lo encontramos; no encaja la pieza.

"Donde sea menos en el puesto de Jimmy, y se lo dije. Eso está muy claro. No me interesa ser el técnico nacional, ya tiene técnico y hay que apoyarlo".

