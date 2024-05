Carlos Hermosillo sobre Menotti en México: 'No supimos lo que dejamos ir; ganó la grilla'

César Luis Menotti falleció a los 85 años, dejando una huella importante en el futbol internacional y también en el mexicano, pues fue entrenador de la Selección Mexicana por un breve momento durante 1991, y a pesar de que fue poco tiempo, expertos señalan que se marcó un antes y un después para el futbol nacional.

En RÉCORD+ En Construcción, Carlos Hermosillo recordó a Menotti, donde lamentó que, en su momento, la grilla haya ganado la partida y fuera poco tiempo el de César Luis en México pues había hecho buenas cosas en ese poco tiempo, pero al final, fueron intereses personales los que ganaron ante Menotti.

"No supimos lo que dejamos ir, porque estuvo muy poco tiempo en el país, ganó la grilla en vez del futbol. Ganó los deseos de posicionar un grupo en vez de dejar un técnico que estaba haciendo muy bien las cosas.

"De lo que me acuerdo (del por qué no se quedó) fue por estos problemas de lucha de poder, quién maneja la Federación, cómo la manejaban y que lamentablemente no se dieron cuenta que al único que perjudicaron fue al futbol, porque él había hecho cosas muy importantes, hasta los entrenamientos eran muy diferentes. Es una pena que hayan ganado los intereses personales y no el futbol".

'Menotti me cambió': Carlos Hermosillo

Sobre César Luis Menotti, Carlos Hermosillo lo elogió, señalando que era un maestro y enseñaba a jugar de manera diferente, adelantado a las épocas que se vivián en ese momento, por lo cual mejoró futbolisticamente con el tiempo.

"Me cambió, me enseñó la manera de jugar, me dijo ‘al portero no hay que matarlo, hay que ir a la red y él se cae solo y haces muchos goles. Era un maestro, además de ser un entrenador, era un maestro. Se quedaba contigo a entrenar para tratar de que mejoraras futbolísticamente".

