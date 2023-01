Chicharito: 'Me dolió más eliminación del Tri en Qatar 2022 que no ir al Mundial'

A poco más de un mes de la eliminación del Tri en Qatar 2022 sigue calando duro en muchos mexicanos y en Javier Hernández no fue la excepción, pues Chicharito se sinceró sobre el tema y confesó que le dolió bastante ver como la Selección Mexicana se fue en Fase de Grupos, incluso más que el no haber asistido al Mundial.

“Todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos”, señaló Hernández Balcázar en entrevista para TUDN.

Asi mismo, Chicharito confesó que aceptó la decisión de Gerardo Martino de no llevarlo a la Copa del Mundo, pues sabe que en él no quedó.

“¿Me dolió no estar en Catar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA: ‘ES INVIABLE QUE JUEGUE CON MÉXICO EN EL MUNDIAL DE 2026’