Chicharito sobre el Tricolor: 'Sigo abierto, si no, ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana'

Javier Hernández llega al All-Star Game entre la Liga MX y la MLS después de marcar doblete en la derrota del Galaxy ante Sporting Kansas City.

Esta racha goleadora lo tiene expectante de poder ser llamado a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor en mi cabeza para seguir haciendo de la mejor manera en mi equipo y si llegan los llamados, eso le corresponde al entrenador, sigo abierto a la posibilidad, si no, ya me hubiera retirado de la Selección, seguiré haciendo de la mejor manera dentro del campo, también en mi criterio y ya lo veremos en el futuro", dijo Hernández en conferencia.

Además, Chicharito habló sobre la relevancia del juego entre las ligas que dominan el norte de América.

"Es un honor y un gusto, me siento agradecido cuando me invitan, es una gran experiencia, hay mucha gente que quiere vernos, es muy bueno para conectarnos con los aficionados y jugar contra equipos de la Liga MX. La MLS no era hace años tan grande como ahora, son cosas que requieren de tiempo para desarrollarlas y son cosas que deben entrar en la mente de la gente, forma parte de la vida, la competencia es algo que te hace mejor, somos países vecinos", señaló Hernández.

