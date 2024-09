¡Después de 14 años! Ricardo Osorio pide perdón por regalar gol a Argentina en Sudafrica 2010

Siguen saliendo anécdotas detrás de las historias de cada una de las frustraciones de la Selección Mexicana que han marcado el futbol mexicano.

Esta vez le tocó hablar a Ricardo Osorio, jugador que fue señalado por haber regalado el gol ante Argentina en los Octavos de Final del Mundial de Sudáfrica 2010 que representó la eliminación del Tri.

Tras 14 años de aquel día con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre esto es lo que dijo en el podcast con Yosgart Gutiérrez.

“Quiero jalar esto, pega en los tachones y se va para el otro lado, y sale para allá. Eso fue. Llega Higuaín, nombre wey hoy me da risa, pero la pasé muy mal. Llego al vestidor y varios me hablaron fuerte”, mencionó.

Osorio sabe que fue un error que derivó la eliminación de un proyecto que buscaba superar las barreras y alcanzar el quinto partido tan soñado.

“Llore como no tienes idea wey, un pedo de frustración, de coraje, que no sabía si iba a jugar otra Copa del Mundo. Digo, ‘perdón México, muchachos, perdónenme’. No es fácil de digerir. La pasé mal esa noche, la otra semana. México me mataba”, resaltó.

