Diego Cocca en su arribo al Tri: "Era una oportunidad que no podía dejar pasar"

Diego Cocca no pudo ocultar la sonrisa y felicidad que tenía en su presentación como entrenador de la Selección Nacional, el propio argentino aseguró que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar.

"Me siento feliz, orgulloso y un privilegiado de ser el técnico de la Selección Nacional de México, para mi no es cualquier cosa porque es un pais que me ha dado muchisímo, vine de jugador hace 20 años y me abrió las puertas, me ha hecho crecer y después me dejó ser técnico y me hizo crecer en la parte humana y poder ayudar a México desde este lugar era una posibilidad que no podía dejar pasar", afirmó el nuevo estratega nacional.

Asimismo, el timonel afirmó que desde las entrevistas notó que el camino que desean todas las partes para el Tri era el mismo.

"Quisiera agradecer al Comité porque hemos tenido unas pláticas interesantes, me sentí cómodo, ellos estaban buscando lo mejor para la Selección, sentí que todos bucabamos lo mismo, lo mejor para la Selección Nacional. Que me hayan elegido es el primer paso para el éxito y me siento elegido y seguro de poder trabajar de la mejor manera", declaró Diego Cocca.

