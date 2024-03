La tercera es la vencida. Al menos eso es lo que pretende logra la Selección Mexicana, que nuevamente se enfrentará a Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf y tratará de quedarse con el campeonato por primera vez desde la creación del torneo.

Después de una contundente victoria ante Panamá, el equipo tricolor vuelve a escena en el AT&T Stadium con algunos cambios en la alineación. Julián Quiñones, que se estrenó como goleador en la Semifinal, no saldrá para este partido pues no se encuentra al cien. A pesar de ello, Santiago Giménez no saldrá como titular en este compromiso.

Alineación de la Selección Mexicana para el juego ante Estados Unidos

En medio de la polémica por la decisión de Lozano de dejar a Giménez en la banca ante Panamá, Henry Martín repetirá como titular al igual que Uriel Antuna; completará el tridente Hirving 'Chucky' Lozano, que ante Panamá ingreso desde la banca.

Sánchez y Chucky las novedades. Henry va de titular otra vez. pic.twitter.com/kvKyoNJkLF — david medrano felix (@medranoazteca) March 25, 2024

Luis Chávez, Edson Álvarez y Érick Sánchez saldrán en mediocampo, con Jesús Gallardo y Jorge Sánchez por la banda. El jugador de Porto también regresa al once inicial tras su suspensión contra los panameños.

Mientras que en la defensa central repetirán Johan Vásquez y César Montes, con Guillermo Ochoca -que tuvo un par de atajadas importantes en la Semifinal de la Concacaf- de nuevo en el arco.

