Ex técnico de Honduras sobre la Selección Mexicana: "Que sigan viviendo el sueño de que son gigantes"

"Que sigan viviendo el sueño de que siguen siendo gigantes”, fue como Ramón ‘Primitivo' Maradiaga se refirió a la supuesta superioridad que la Selección Mexicana tiene en el área de Concacaf. Maradiaga dejó claro que las diferencias entre el Tri y Honduras cada vez son menores, por lo que al equipo de Javier Aguirre ya no se le puede catalogar como el gigante del área.

“Ya ha quedado demostrado que México ha quedado fuera de competencias internacionales, pero si quieren seguir viviendo el cuento de hadas de que son extremadamente superiores, que lo sigan creyendo, a mí me tiene sin cuidado. Me da lo mismo (lo que diga la prensa mexicana)”, dijo el 'Primitivo' Maradiaga en entrevista con RÉCORD.

En ese mismo sentido, el ex entrenador de la 'H' mencionó que el poderío de México va más por el tema de la economía que por el nivel futbolístico. “Eso de gigante no tiene sentido, porque ya vimos la vulnerabilidad que ha tenido México con Estados Unidos y Canadá. Panamá le ha hecho partido, Jamaica le ha hecho partido. Evidentemente ya son otros jugadores, ya no están los de antaño que venían acá y ganaban fácilmente 4-0".

"Si hablan de gigantes quizá sea por la parte económica y por la estructura, pero en lo futbolístico son las capacidades de uno contra las de otro equipo. Yo no hago comparaciones de antes y ahora, simplemente son distintas capacidades. Antes habían jugadores de más determinación, el caso de García Aspe o Pável Pardo”, señaló.

Por otro lado, Maradiaga, quien le dio el primer triunfo a Honduras ante México en 1996, señaló que la cancha del Estadio Francisco Morazán y el ambiente que puede tener, no deberían ser tema para los futbolistas mexicanos. "¿Temor a qué? La gente no juega, la gente podrá gritar todo lo que quiera, pero acá lo que tiene que prevalecer es el carácter del jugador, la determinación y la confianza en sí mismo, esas cosas no tienen sentido".

"No hay que basarse en situaciones extra deportivas. A Mexico se le gana jugando bien al futbol, yo no veo ningún otro argumento. Lo que antes de hablaba del hecho de las serenatas que le hacían a los jugadores quedó en el pasado. Ahora hay que marcar la diferencia en la cancha”, finalizó Maradiaga.

Será este jueves cuando México reconozca la cancha del Francisco Morazán previo al duelo de este viernes ante Honduras por la Nations League. También se espera que por la noche la afición catracha haga su tradicional serenata en el hotel de concentración de la Selección Mexicana.

