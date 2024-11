Tuca Ferretti sobre Guillermo Ochoa en Selección Mexicana: “Nunca fue ídolo”

En medio de una Fecha FIFA crucial para la Selección Mexicana que se juega el pase de Semis de la Nations League, el exentrenador interino del Tri, Ricardo ’Tuca’ Ferretti, señaló que no existen Idolos en este equipo de México, inclusive descartando a Guillermo Ochoa.

Ferretti, quien desde hace meses es analista de ESPN, señaló que el arquero cinco veces mundialista con la Selección Mexicana no es un ídolo para la afición mexicana, inclusive comparándolo con Jorge Campos, mencionando que está muy lejos del otro histórico arquero.

"MEMO (OCHOA) NUNCA FUE ÍDOLO". "ESTA SELECCIÓN NO TIENE ÍDOLOS". "ES POR LA MEDIOCRIDAD DEL FUTBOL MEXICANO". Tuca Ferretti no se guardó nada sobre la falta de referentes en Selección... pic.twitter.com/Y8R6fH92nR — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 14, 2024

“¿Ídolo de quién y de dónde?… Para mí no, (Ochoa no es ídolo) no hay ni comparación (con Jorge Campos)”

“Esta Selección Mexicana no tiene ídolos, el que se acerca mucho es Santi (Giménez), también Raúl”

De acuerdo al análisis del ’Tuca’ Ferretti, la falta de ídolos dentro de la Selección Mexicana se debe al mal momento que vive del Tri desde hace varios años, lo cual es consecuencia de las decisiones que toman los altos mandos del balompié nacional.

“Todo es causa y efecto, la mediocridad en la que vive el futbol mexicano por las decisiones de sus dueños y federativos ha causado este problema”

