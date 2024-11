'Tuca' Ferretti tunde al Rebaño: "Chivas tiene el peor futbol que le he visto en mi vida"

En la antesala del Play In del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el veterano técnico y actual analista, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, lanzó una crítica directa hacia Chivas, equipo al que dirigió en el pasado.

Durante una emisión del programa Futbol Picante de ESPN, Ferretti expresó su descontento con el desempeño del equipo rojiblanco, asegurando que presentan “el peor fútbol” que ha visto en su vida y anticipando que no avanzarán a los cuartos de final.

“Chivas tiene el peor futbol que le he visto en mi vida. El peor. Ver a Chivas jugar es… vergüenza total. Yo lo veo y digo ‘no es posible ¿a qué juega?’”, declaró Ferretti, evidenciando su decepción por el rendimiento del conjunto tapatío.

El técnico brasileño también dejó claro que la situación actual de Chivas no recae en su actual director técnico interino, Arturo Ortega: “Y no es cuestión de (Arturo) Ortega, Ortega agarró el moribundo y está sacando agua de la piedra. No creo que pase sobre el Atlas. Atlas sobre Cruz Azul dio una gran demostración de lo que puede hacer. Para mi punto de vista, Tijuana gana y Atlas gana”, añadió Ferretti.

Además, el estratega aprovechó para criticar el formato de competencia, pidiendo un cambio que elimine el Play In.

“Deberían de acabar con esta porquería, estamos reclamando tanto de la cantidad de juegos, falta de fechas y seguimos con esto. Debería de calificar del uno al ocho y se acabó”, sentenció.

