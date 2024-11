Exjugador revela los increíbles bonos en Selección Mexicana por victoria sobre Estados Unidos

José ‘Palmera’ Rivas confesó la cantidad que los jugadores se llevan por ser parte de la Selección Mexicana. El exdefensor de los Tigres habló sobre las ganancias que obtuvo cuando fue parte de un llamado por el Tri en el 2015 e incluso alcanzó para hacer una inversión.

“En ese 2015, bendito Dios compadre, fue donde compré casas, invertí la suma. Me toca ir a Selección, por el partido que fui a Estados Unidos, me tocaron 200 mil pesos, eso ya está estipulado”, resaltó en una charla en el podcast de Edu Torres.

“En este nada más fueron 20 mil dólares. Cuando voy a selección, te dan 12 mil pesos de viáticos, nada malo, dice ‘no gasto’”, mencionó la ‘Palmera’ Rivas.

Rivas habló como se dispersaron los bonos que terminaron por acumular una buena cantidad con tan solo unos partidos vistiendo la playera del Tri.

“Ganamos y si we, a la semana ahí están los 20 mil dólares. El miércoles próximo jugábamos en Toluca, un amistoso contra Panamá; antes creo que pagaban, partido ganado o perdido, desde entonces, si ganabas sí te daban; fueron otros 55 mil”.

“Al final me llevé como 310 mil pesos, yo decía a mis amigos, ¿por qué se enojan de venir a selección? Hay un chingo de lana”, sentenció el exTigres.

