Gerardo Martino: 'Me gustó el proceso que hizo Juan Carlos Osorio en México'

Gerardo Martino reconoció el proceso de su antecesor, Juan Carlos Osorio, y aseguró que le gustó mucho cómo trabajó con la Selección Mexicana a pesar de no haber trascendido en el Mundial de Rusia 2018.

El ahora entrenador del Tri recordó en una entrevista con ESPN el partido ante Alemania, el cual consideró que es para recordarlo toda la vida. Además, aseguró que le aprendió bastante al colombiano.

"Me pareció una participación muy buena de la Selección Mexicana, el partido contra Alemania es de biblioteca. Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio. Después está el interés de por qué sueden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás de su época.

"¿Por qué México tiene una tendencia de empezar alto e ir bajando? ¿Cuándo llega el cansancio? ¿Por qué llega el cansancio? (...) Todo ha sido un tema de análisis, incluso a la hora de planificar Qatar 2022 para tratar de evitar que eso nos suceda", mencionó.

Si algo caracterizó al proceso de Juan Carlos Osorio fueron las rotaciones que hizo en los torneos que disputó e incluso hasta en los amistosos. Sin embargo, Martino defendió al sudamericano asegurando que va más allá de un estilo de juego.

"Habría que ver si es de un tema físico, porque el técnico no saldrá a decirlo y el periodista lo desconoce. Habría que ver si en este hecho de que juega Vela, Javier (Hernández), Hirving, Herrera, no habría que involucrar de alguna manera, por más que su nivel sea alto, a Corona, a Jiménez, darles un incentivo para que ellos también jueguen y formar un grupo importante, porque a lo mejor el concepto es que con 11 no me alcanza para una Copa del Mundo.

"Nosotros tenemos más elementos porque estamos todo el día con los jugadores y en definitiva, se puede o no coincidir, lo que no está bien es desprestigiar o menospreciar. Uno hace lo que puede o tiene que hacer y puede tener millones de opiniones, pero todas futbolísticas, no se puede desacreditar a un tipo que dirige hace cinco, 10 o 15 años", sentenció.

