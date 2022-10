Selección Mexicana: Decio de María se iba de fiesta con los jugadores, reveló Néstor de la Torre

Soltó la 'sopa’. Néstor de la Torre reveló que Decio de María se iba de fiesta con los jugadores de la Selección Mexicana después de los partidos o durante las concentraciones, por lo que los futbolistas no llegaban en buenas condiciones a los entrenamientos.

Fue en una plática con David Medrano, colaborador y columnista de RÉCORD, donde el exdirectivo del Tricolor dio a conocer estos detalles, por lo que ya ha generado polémica en redes sociales en torno a los antiguos dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol.

“No tenía información de ellos, qué hicieron, qué no hicieron. Lo peor: ‘ah es que regresaron’ y en la noche, pues se fueron de pedos. ¿Sabes con quién? Decio (de María) le gustaba irse con ellos”, comentó De la Torre.

Asimismo, Néstor señaló que Ramón Morales era el único jugador que no se animaba a irse de fiesta y después de enterarse, hizo ajustes en la logística de las concentraciones.

“El único que no tomaba esos ritmo era Ramón Morales, porque ese se comporta. Pero que si iban, si llegaban, hubo veces que ya decíamos en la Selección ‘que no se regresen, se quedan ahí y se regresan al día siguiente, que duerman bien’. Jugaban el miércoles, me llegaban el jueves hechos pedazos para jugar el sábado”.

Nestor de la Torre revela que un importante directivo de la Femexfut se iba de fiesta con los seleccionados. El jueves el estreno. pic.twitter.com/wjrLZ1JfY1 — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

El mismo comunicador ha revelado que se vendrán más revelaciones fuertes cuando publiquen la entrevista completa con Néstor de la Torre, quien ya reveló datos de la ‘mítica’ fiesta del 2010 en Monterrey, donde salieron ‘embarrados’ Carlos Vela y Carlos Salcido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NÉSTOR DE LA TORRE SOBRE FIESTA DEL TRI EN MONTERREY: ‘METIERON 25 MUJERES Y UN TRAVESTI’