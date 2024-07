Hace 46 días Javier Aguirre dijo que no le interesaba ser DT del Tri; hoy ya es oficial su nombramiento

Javier Aguirre, que llegó a la Final de la Copa del Rey con el Mallorca frente al Athletic Club de Bilbao, salió del equipo mallorquín para volver a México, aparentemente para ser directivo y estar ayudando al entrenador de la Selección Mexicana, posición que ocupa ahora después de la salida de Jaime Lozano.

'El Vasco' aseguró hace 46 días, que no tenía interés en dirigir al Tricolor, en entrevista con Caliente TV, que no le interesaba dirigir a la Selección, confirmó que sí venía a México para ayudar en el tema selección, pero no para ocupar el lugar del ahora exentrenador del combinado mexicano, algo que terminó siendo confirmado este lunes 22 de julio.

En la entrevista con Félix Fernández el pasado 6 de junio, Aguirre comentó lo siguiente: "Me han ofrecido ir a México, le hemos buscado el cargo o la función, entiendo que puedo ser una persona útil, ahora mismo podría dejar de ser entrenador, no encontramos la función específica para mí en el futbol de México, donde sea menos en el puesto de Jimmy, no me interesa ser técnico de la Selección Nacional", comentó hace 46 días.

Con la designación de #JavierAguirre @FMF y @miseleccionmx han tirado la toalla de cara al Mundial 2026 Saben que no hay forma de sobresalir ni porque se jugará de local todo el tiempo! A cambio, tienen al hombre ideal para llenar y llenar espacio$$$ pic.twitter.com/qnqsjuFVeX — Alejandro Reyes V (@ReyesAlex23_) July 23, 2024

Javier Aguirre volverá a la Selección Mexicana después de lo sucedido en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y de Sudáfrica 2010, experiencias mundialistas que tuvo 'El Vasco' con el Tricolor, en donde también llegó como 'el salvador' del barco nacional.

