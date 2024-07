Jonathan Dos Santos elogia la elección de Rafa Márquez para el Tricolor: 'Va a ser muy bueno'

Este lunes se hizo oficial la elección de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana, para sustituir a Jaime Lozano tras el fracaso en la Copa América. Acompañando al Vasco, estará Rafael Márquez como auxiliar, decisión que, de acuerdo con Jonathan Dos Santos, vendrá muy bien al equipo.

El volante mexicano habló en conferencia de prensa previo al Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX. Durante la conferencia aseguró que Márquez llegó para mejorar a la Selección y podrá replicar lo hecho con Barcelona.

"Es una grandísima noticia, llegó para el futbol mexicano, sabemos que lo estaba haciendo muy bien en el Barça, si estás en el Barça es por algo, es porque tiene mucho conocimiento futbolístico, él ya lo tuvo como jugador, pero obviamente como entrenador, para él va a ser muy bueno también por el hecho de que va a representar a un país, va a llevar a la Selección todo lo que estuvo haciendo con el Barcelona, va a ser muy beneficial para la selección.

"Es normal (por lo que atraviesa el Tri), hay jugadores, yo siempre confío en la Selección porque tiene jugadores de muchísima calidad, lo puedo ver ahora que estoy en la liga mexicana.

A su vez, el mediocampista del América recalcó una vez más que su tiempo en la Selección Mexicana ya ha terminado y ahora es tiempo de enfocarse en las Águilas donde afirma estar más que contento.

"Mi momento en la Selección se acabó, yo la verdad estoy feliz en el América, estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y ahora no me gustaría cortar, por decirlo de alguna manera, este proceso, así que el América me lo ha dado todo y voy a estar 100% enfocado".

