Héctor Herrera sobre la Selección Mexicana en Qatar: 'Hubo un ambiente de desconfianza'

Había desconfianza. Hace más de un mes que la Selección Mexicana dio su peor actuación en un Mundial desde 1994, y Héctor Herrera analizó al Tricolor, donde señaló que la suerte, que no estuvo a favor de los nuestros, generó desconfianza en el plantel.

“Creo que jugamos mejor, la suerte no nos acompañó y eso genera desconfianza y empieza la eliminatoria con una desconfianza que no tendría por qué haber pasado. Después yo creo que hubo una baja de juego de muchos jugadores, muchas lesiones, las cosas no se daban como esperábamos y la presión también juega un papel importante”, señaló HH para TUDN.

Fue entonces cuando el exjugador del Pachuca, Porto y Atlético de Madrid señaló que el ambiente en el vestidor de la Selección Nacional de México se volvió pesimista, acompañado de muchas lesiones, lo que terminó por quebrar a los jugadores.

“Se generó un ambiente, desde mi punto de vista, un poco pesado, pesimista de lo que estaba pasando en la Selección. Tal vez tenían razón o tal vez no, pero al final terminó siendo que fuimos en Qatar, muchas lesiones, bajas, un ambiente pesado el cual no generaba confianza dentro del grupo, en la afición, en todo México”.

Finalmente, Héctor Herrera habló sobre la lista de convocados del Tata Martino. “Todos se equivocan siempre que hacen la lista, porque tú harías una, yo haría mi lista, él hizo su lista y él creía que esos 26 jugadores eran los indicados para jugar. Yo creo que siempre habrá esa duda sobre si se equivocó o no”.

