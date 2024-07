Hermosillo tunde a Edson Álvarez y Jorge Sánchez tras su participación en Copa América

Tras el fracaso de la Selección Mexicana en Copa América, Carlos Hermosillo le lanzó un ‘recadito’ a Edson Álvarez, capitán del Tricolor, por su falta de liderazgo en el plantel.

Para el delantero histórico de Cruz Azul, los videos del equipo mexicano en redes sociales son “aberrantes”. Ante esto, Hermosillo comentó que un capitán con liderazgo no se prestaría a este tipo de publicaciones; de igual forma, señaló que Edgar Martínez, CCO de la Federación Mexicana de Futbol, sube contendido que no tendría que revelar, pues “es parte de la intimidad en el vestuario”.

“Esto que hicieron en redes en la Selección Nacional y cómo despidieron a los que no fueron a Copa América… yo, como capitán, no me prestaría a eso. Un capitán que tiene liderazgo no se prestaría a estas barbaridades que hace Édgar Martínez, queriéndole enseñar a la gente lo que no se tiene que enseñar”, declaró Hermosillo para RÉCORD.

Asimismo, Carlos arremetió contra otro jugador del Tricolor. Tras regresar a la Liga MX como nuevo refuerzo de Cruz Azul, Jorge Sánchez recibió duras críticas del exjugador. Y es que para Hermosillo, el lateral derecho no debió de ser convocado para la Copa América y señaló que fue una “aberración” su llamado al certamen.

“Se me hace una aberración que esté en la Selección Nacional. A la Selección Nacional van los que están jugando y los que están bien. Jorge Sánchez no juega, pero siempre hablan de jerarquía y de no se que”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ESPERARÁ REPORTE FINAL DE JIMMY LOZANO PARA DECIDIR SOBRE SU FUTURO