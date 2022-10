HH sobre ausencia de Chicharito: "Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no"

Es prácticamente un hecho que Javier ‘Chicharito’ Hernández no estará en la Copa del Mundo Qatar 2022, algo que lamentó Héctor Herrera y sabe que siempre habrá la incógnita de que hubiera pasado si va al Mundial.

“Por algo Chicharito es el máximo anotador de la selección mexicana. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como los delanteros lo deben de hacer. Es el máximo goleador mexicano y se ha ganado esa admiración y respeto y por qué ustedes lo piden. Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no, si hará falta no lo sé, todavía no llega el Mundial, para saber si careceremos de gol", sentenció ‘HH’ en conferencia de prensa.

Además, habló sobre los atacantes que si están consideraros, pues sabe que en la Selección Mexicana hay una crisis goleadora, pero aún así el jugador del Dynamo Houston considera que no se puede predecir quién hará más goles.

“Lo mismo Raúl Jiménez, Funes Mori, Santi Giménez o Henry Martín hacen gol. O los medios hacemos goles todos los partidos... No sé sabe hasta el momento. Ahora la selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se está hablando tanto de eso", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR MONTES: 'HAY QUE MENTALIZARSE PARA FRENAR A MESSI Y A LEWANDOWSKI'​