Selección Mexicana: Álvaro Fidalgo no le cierra las puertas a jugar con el Tricolor

No lo descarta. Álvaro Fidalgo tuvo un gran Apertura 2022 y fue uno, o el mejor, jugador del América y de la Liga MX en general, por lo que, tras el mal paso de la Selección Mexicana, los aficionados lo pedían para que se naturalice y juegue para el Tricolor.

Si bien, es algo que sí puede pasar, Fidalgo confesó que no se ha planteado esa situación de jugar con México, pues su sueño ha sido el de representar a España, su país natal, aunque señaló que no descarta.

“Si soy sincero, desde el corazón, mi sueño es jugar con España porque al final creo que representar a tu país y al país que sientes, del que eres, creo que es algo inigualable. (Jugar la Selección) no te puedo decir si o no, no es una cosa que me he planteado”, dijo para TUDN.

El jugador de las Águilas es consciente de que, si escoge o no representar al Tricolor, esas dos opciones darán polémica, y señaló que “incluso mis compañeros me lo dicen, pero no es una cosa que me plantee, mi sueño es seguir creciendo como futbolista”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA VOLPE: 'LA SELECCIÓN EN LOS MUNDIALES SE AGRANDA, PERO NO SABEMOS JUGAR CON PRESIÓN'