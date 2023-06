Hugo Sánchez criticó el estado del futbol nacional y la falta de competitividad en la región de Concacaf. En una reciente entrevista, el Pentapichichi lamentó que los únicos que han sacado provecho en términos de crecimiento hayan sido los rivales de México.

"Hemos sido referente durante muchos años, y ahora ya las selecciones del área nos están alcanzando, algunas de ellas se están acercando y eso es preocupante porque eso significa que nos hemos estancado y que en cierto punto hemos retrocedido a nivel internacional y nacional.

"El futbol mexicano atraviesa por horas bajas y tiene cierto aburrimiento", planteó el actual comenntarista de ESPN para Marca.

Además, Hugo mencionó que se tiene que trabajar para que la Selección Mexicana recupere su nivel y su atractivo, y mientras esto sucede considera que no hay que nombrar a Estados Unidos como el Gigante de Concacaf.

"Habrá que levantar la liga y hacer otras cosas interesantes para que la Selección vuelva a llamar la atención y vuelva a ser querida y admirada como era antes, ahora ha habido mucha desilusión.

"No lo es (Gigante de Concacaf) porque todavía no alcanza a México, pero están cerca. Ellos están tomando decisiones que les está saliendo bien para ellos, pero nosotros tenemos que ir por otro rumbo y vía", explicó el exfutbolista.

Por último, el exseleccionado mexicano mandó un recadito para los directivos, además de hacer notar su molestia por la llegada de Diego Cocca como estratega del combinado Tricolor.

"Tenemos que imitar a Inglaterra o España, ojalá escuchen y tomen las sugerencias de la gente que sí sabemos de futbol, de los que queremos que el futbol mexicano esté entre los mejores, porque ahora mismo, tristemente, no estamos ni entre los mejores 15 como hemos estado siempre", mencionó Sánchez.

"No me ha gustado, siempre que se designa a un técnico extranjero al Tri no me va porque soy de la ideología y mentalidad que en ese puesto tiene que estar un mexicano. Y esa idiosincrasia que se necesita para conocer la personalidad, carácter, la forma de vivir y ser de los mexicanos, es especial, diferente", sentenció el exfutbolista mexicano referente a la contratación de Diego Cocca.

