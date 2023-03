Jacques Passy sobre la Selección de Surinam: "Ellos no se van a tirar a atrás"

Antes de que se eligiera a Aaron Winter como director técnico de Surinam, el entrenador mexicano, Jacques Passy fue contactado por los federativos de aquel país debido a que fue uno de los candidatos a dirigir a la Selección surinamesa.

"Yo fui contactado por la Federación surinamesa, fui candidato a dirigir a Surinam, yo conozco perfectamente, pero al final se quedaron con Aaron Winter, a mí me hubiera encantado dirigirlos, pero Winter es muy capaz, inteligente y con un estilo de juego muy híbrido, ni todo a través de la posesión, ni todo a través de contragolpes, va a ser una mezcla de ambos, van a ser presionados en Surinam porque ellos no se van a tirar a atrás", reveló el estratega en entrevista con RÉCORD.

Conocedor del futbol y de los reglamentos en Surinam, el entrenador explicó cómo es que una reforma que entró en vigor hace un par de años tuvo un efecto positivo en su representativo nacional.

"Surinam no había tenido peso en la Concacaf hasta hace apenas 2 años porque no se les permitía a los jugadores nacidos en Surinam tener doble nacionalidad y la mayoría de ellos tiene acceso a la nacionalidad holandesa y pues el hecho de tener esa facilidad de jugar con la nacionalidad de Países Bajos y jugar en Europa lo hacían y eso aniquilaba la posibilidad de jugar para Surinam; eso se cambió y ahora cualquier jugador con la nacionalidad de Países Bajos y Surinam, ya puede representar a Surinam y eso significa una cantidad tremenda de jugadores", detalló Jacques Passy.

PASSY, EJEMPLO DE ÉXITO EN CONCACAF

Los llevó a un ascenso descomunal. Durante la gestión del entrenador mexicano, Jacques Passy con la Selección de San Cristóbal y Nieves, el representativo caribeño escaló 88 posiciones en el Ranking de la FIFA.

"A San Cristóbal yo los tomé en 161 del mundo y alcanzamos al 73, tenían un potencial importante que nunca habían explotado, y en ese proyecto yo no solo fui Seleccionador, también era Manager, poder influir en la Sub 23, Sub 20 y Sub 17, ellos me brindaron la oportunidad", destacó el estratega.

"Fueron 5 años espectaculares en donde fui candidato a técnico del año por Concacaf, logramos mejorar casi 90 lugares en el Ranking FIFA, hicimos giras a Europa, le ganamos a equipos europeos, pusimos en el mapa a un país que no estaba en el mapa futbolístico", agregó el timonel.

Posterior a su paso con San Cristóbal y producto del buen trabajo que realizó en la isla fue elegido para iniciar una aventura con el equipo Sub 23 de República Dominicana, a quienes también les ayudó a explotar sus cualidades al punto de alcanzar un boleto a los Juegos Olímpicos.

"A partir de la experiencia en San Cristóbal llega la posibilidad de dirigir a República Dominicana, fue también una muy buena Selección en donde se jugó el Preolímpico por primera vez en la historia y para el siguiente proceso donde yo ya no era el entrenador se clasificó a las Olimpiadas, imagina las bases que senté; la verdad un muy buen trabajo en Dominicana", apuntó.

