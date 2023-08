Jaime Lozano cumplió un sueño tras dirigir a la Selección Mexicana en la Copa Oro

Haber ganado la Copa Oro fue un aire de oxígeno importante para Jaime Lozano, quien sabía que al regresar a nuestro país como campeón era cumplir al conpromiso que hizo con la FMF.

“Yo al terminar la Copa Oro, evidentemente existía una gran felicidad. Me sentía realizado por haber cumplido un sueño de dirigir a la Selección en un torneo que es importante para nosotros porque es el más importante de nuestra zona", afirmó el Jimmy.

"Y después la tranquilidad de que se tomaría la mejor decisión y no porque esté yo aquí sino yo había cumplido con mi palabra primero hacia mí, hacia mi cuerpo técnico y después hacia Juan Carlos que fue el que me dio la gran oportunidad a Ivar y a Duilio Davino también y me quedaba esperar, esperar que se tomara en cuenta toda esta preparación, todos estos años de entrega hacia el fútbol, no solamente como entrenador sino como futbolista, que también cuando me tocó vestir la camiseta como jugador siempre busqué dejar el nombre de México lo más alto posible", agrego.

A la Copa de Oro se le suma la medalla de bronce en Juegos Olímpicos, sin embargo, Lozano tiene claro que el objetivo es ir por más campeonatos y logros.

"Quiero más, quiero más, y eso trato de contagiarlo siempre a mi gente primero, y después a los jugadores y staff. Me considero alguien ganador, no un técnico ganador, alguien ganador en la vida, y eso creo que es muy importante", confirmó Lozano.

