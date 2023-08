Jaime Lozano ha sido ratificado como director técnico de la Selección Mexicana, al menos hasta la Copa América. Luego de ganar la Copa Oro, Jimmy se mostró orgulloso de ser nombrado como entrenador del Tri.

En sus primeras palabras como estratega de la Selección Mexicana, Lozano habló sobre un cambio generacional en el Tri y señaló que durante este proyecto habrá microciclos en la Selección para ver que jugadores jovenes pueden estar disponibles para la Selección Mayor, además de recalcar que se llamará a los futbolistas que estén en mejor momento.

"Lo tenemos muy pensado. Después de Juegos Panamericanos, que es el último torneo importante que le queda a la Sub 23, haremos micro ciclos, también estaremos entrenando con ellos, habrá algunos partidos que en su mayoría serán jugadores Sub 23. Prácticamente juegan todos en primera división, tienen minutos. Evidentemente eso no quiere decirque los que estén listos para estar en una mayor no vayan a estar. Al final la Selección es de todos, la Selección y el futbol no es de edades, es de capacidades y momentos, entonces, el jugador que esté en mejor momento de cara a cada concentración es al que le daremos la posibilidad de seguirse ganando convocatorias para el futuro", señaló Jaime.

Lozano también aseguró que a pesar de ya haber conseguido una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y de ganar Copa Oro, tiene ganas de conseguir más triunfos con el Tri.

"Es el reto más importante. Me siento realizado pero siempre he sido alguien con mucha ambición. No me quedo con una Copa Oro, ni con una medalla de bronce ni con un Preolímpico, quiero más y eso trato de contagiarlo siempre a mi gente y después a los jugadores y staff. Me considero alguien ganador, no un técnico ganador, sino alguien ganador en la vida", señaló Jimmy.

De igual forma, Lozano se mostró agradecido con la afición por darle apoyo desde que inicio su trabajo en la Copa Oro, además de asegurar que eso se contagia en el grupo del Tri y se refleja en los resultados.

