Jaime Lozano: 'La generación de Tokio 2020 tendrá su mejor momento en el Mundial del 2026'

Jaime Lozano sigue confiando en el potencial de los jugadores que fueron convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El estratega del Necaxa aseguró que toda la generación de dicha Selección tendrá su mejor momento en el Mundial que se realizará en el 2026.

"Esta generación que me ha tocado, que es impresionante la canitdad de jugadores que han salido, más los que vienen, para mí esta generación olímpica su mejor momento va a ser el próximo Mundial, no este", declaró según ESPN.

Asimismo, Jaime Lozano deseó que hayan más jugadores que militan en Europa, pues eso les beneficiará en el proceso, logrando que tengan una mejor Copa del Mundo.

"Este será muy bueno, sin duda alguna, espero que haya mas jugadores de estos en Europa, seguramente tendrán más experiencia, un Mundial a sus espaldas y esto, hará que tengan más proceso y puedan hacer un mejor Mundial siendo locales en el siguiente", explicó.

El entrenador del Necaxa finalizó mencionando que actualmente solo se encuentra concentrado en los Rayos, por lo que no se ve dirigiendo en otro lugar por el momento.

"Obviamante es algo muy lindo, pero no pienso en ese Mundial, estoy pensando en Necaxa en este momento, no lo pienso, ni en Qatar, soy un tanto obsesivo de mi trabajo. Me absorbe mucho el trabajo que es Necaxa, sí tener sueños, objetivos claros a mediano y largo plazo, pero para alcanzar esos objetivos debo estar bien en el presente", sentenció.

