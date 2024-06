Jardine manda mensaje a Jaime Lozano tras malos resultados: "En Selección no hay amistosos"

André Jardine, director técnico bicampeón con América, mandó un contundente mensaje hacia Jaime Lozano, estratega de la Selección Mexicana. Y es que el entrenador de las Águilas, luego de la goleada de Uruguay a México, señaló que a nivel de Selección no existen los partidos amistosos, ya que todos son importantes.

Previo a su llegada a la Liga MX, Jardine dirigió a la Selección Brasileña que ganó medalla de oro en Tokyo 2020. Asimismo, actualmente dirige al América, por lo que la presión es algo que ha tenido que sobrellevar en los últimos años.

Ante esto, el estratega de las Águilas recomendó a Jaime Lozano ignorar las malas críticas y enfocarse en su trabajo dentro del Tricolor. De igual forma, el entrenador brasileño comentó que la presión cuando se dirige a una Selección siempre va a existir, por lo que hay que manterse enfocados en mejorar juego a juego.

"Sí, los entrenadores cuando tenemos cargos como este, tenemos que enfocarnos 100 % en el trabajo que tienes que hacer, enfocarte en tus jugadores, aumentar la conexión con cada uno de ellos, intentar tapar los oídos con el ruido externo, porque la presión siempre va a existir cuando hay una mala racha", comentó André en una entrevista para TUDN.

Asimismo, tras la goleada ante Uruguay y los señalamientos por la alineación, Jardine le recordó a Jimmy que todos los partidos internacionales deben afrontarse con seriedad.

"En Selecciones no hay amistosos, no hay partidos que no sean importantes y siempre vas a ser juzgado por resultados", agregó.

