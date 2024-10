Jared Borgetti revienta convocatoria de Javier Aguirre: 'Hay nombres que no tendrían que estar'

Las críticas siguen llegando. Javier Aguirre dio a conocer su nueva convocatoria para la Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana se verá las caras con Valencia y Estados Unidos. Tras la lista, varios personajes del futbol mexicano criticaron el llamado de ciertos jugadores.

Jared Borgetti es el último personaje en criticar la convocatoria del Vasco. De acuerdo con el exdelantero hay varios jugadores que no deberían estar con la Selección Mexicana, específicamente, el caso de Germán Berterame, pues considera que hay demasiados centrodelanteros.

“Hay nombres que no tendrían que estar. No los entiendo. Para mí, Berterame no creo que en este momento sea la posición que necesitamos, ahí está Memo (Martínez) que lo ha hecho bien… En una convocatoria no habrá más de dos delanteros centros”, comentó el exdelantero en una participación en ESPN.

Con respecto al regreso de Guillermo Ochoa, Borgetti aseguró que el portero debió haber dado un paso a lado y cederle su lugar a los jóvenes arqueros que no sólo buscan un puesto para el Mundial del 2026, sino que también para el 2030.

“Era buen momento para que Memo (Ochoa) dijera ‘entregué todo a la selección, hoy le doy la oportunidad a los jóvenes que están buscando jugar un mundial’”, comentó el ahora analista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Zendejas le abre las puertas a la Selección Mexicana: “Me estoy preparando por si me llaman”