Javier Aguirre criticó a algunos seleccionados tras la derrota ante River Plate: 'No les alcanza'

Javier Aguirre lanzó una fuerte crítica a algunos seleccionados mexicanos, luego de la derrota ante River Plate. El Vasco señaló que a “algunos no les alcanza”.

“El futbol no te perdona, hay que estar ahí, permanentemente mejorar y hoy vimos que algunos no les alcanza, es la verdad, pero es decisión mía haberlos traído, jugar con ellos, jugar de esa manera y las conclusiones las saco en función a lo que vi”, señaló en conferencia de prensa.

Cuestionó algunos jugadores | MEXSPORT

Cabe señalar que Aguirre le brindó la oportunidad a jóvenes mexicanos para este partido amistoso, sin embargo, sentenció que a muchos no les alcanza para estar en el Tri.

“Pero hay tres o cuatro futbolistas que merecen una oportunidad en futuras convocatorias. No puedo dar nombres para no faltarle el respeto a los demás jugadores. No competimos contra ellos, estaban motivados y no nos permitieron nada en la primera parte”, finalizó.

Criticó el desempeño | MEXSPORT

