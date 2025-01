Javier Aguirre molesto por falta de apoyo de los clubes: "Es difícil ver una Selección que juegue bien"

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dejó en evidencia su frustración ante las lagunas existentes en la definición del apoyo que los clubes de la Liga MX deben brindar al Tricolor, especialmente en partidos no oficiales fuera de las fechas FIFA.

Durante una conferencia de prensa previa al amistoso contra el Inter de Porto Alegre, el ‘Vasco’ reconoció las dificultades que enfrentó para conformar la lista de jugadores convocados para los duelos de enero, que también incluirá un encuentro frente a River Plate. “Muchos clubes se negaron a prestar a ciertos elementos, lo que complicó enormemente el armado del equipo”, afirmó Aguirre.

Uno de los puntos más críticos para Aguirre es que no existe un documento oficial que estipule que los clubes estén obligados a ceder jugadores para compromisos fuera del calendario FIFA. “No estaba especificado, sí me tiene molesto el hecho de que no estaba especificado en qué consiste el apoyo. Muchos dicen: ‘yo te apoyo’, pero ¿en qué? Eso no estaba especificado en el acuerdo”, lamentó el estratega.

Javier Aguirre dirigiendo al Tri | MEXSPORT|

Aguirre enfatizó que, si hubiera un reglamento claro que obligara a cada club a ceder, por ejemplo, dos futbolistas, “no estaríamos hablando de esto”. Además, señaló que la reciente salida de Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez de la Federación Mexicana de Fútbol también influyó en este complicado panorama. “Entiendo que su salida es coyuntural, pero al final no dice que se jugará la jornada 2 sin seleccionados. Lo demás, ningún club está obligado a prestarte más de lo que es”, sentenció.

Debido a esta falta de apoyo, Aguirre tuvo que recurrir a jugadores que, aunque ya han sido parte de procesos previos, no eran necesariamente sus primeras opciones para estos amistosos. “Fue complicada la lista. Pero viendo esto, la lista es de gente que ya estuvo en el proceso, son jugadores de Primera División, en un juego de preparación, que es muy difícil”.

Javier Aguirre previo a un partido | MEXSPORT|

El estratega también advirtió que, dadas las circunstancias, será difícil que la Selección Mexicana muestre un desempeño dinámico o un juego vistoso en los encuentros ante Inter y River. “Es difícil que veamos a una Selección con dinámica, que juegue bien. Hay que venir a la Selección por orgullo. Necesito 23 valientes para 2026, hoy todavía estoy perfilándolos, no los tengo”, concluyó.

