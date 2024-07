Javier Aguirre recuerda los mundiales 2002 y 2010 con el Tri: 'Me marcaron negativamente'

Javier Aguirre, quien ahora es el técnico de la Selección Mexicana, dio sus primeras palabras ya como estratega del combinado azteca en una entrevista, y recordó dos episodios en su carrera que le dejaron una huella negativa cuando también era entrenador de México.

En una charla con gente de la propia Selección, Aguirre aseguró que la Copa del Mundo del 2002 y del 2010, fueron las que lo marcaron negativamente. Javier afirmó que en el Mundial de 2002 se equivocó en el esquema táctico y realizó modificaciones en el parado del equipo que no estaban entrenadas.

Por su parte, en Sudáfrica 2010, previo al partido ante Argentina, en la conferencia de prensa, el timonel mexicano decidió salir a contestar las preguntas de manera cortante y distante, sumando que salió con una gorra y la cabeza agachada.

"Hay dos momentos que me marcaron para mal, fracaso en dos Mundiales, uno de ellos el de 2002, el partido de Estados Unidos, ahí me equivoco, asumo mi responsabilidad, hago otro esquema táctico sobre la marcha y sin haberlo entrenado y es un error gravísimo, ahí mi error fue no tener un plan b.

" 2010, otra cosa que se me atribuye mucho previo a Argentina, una rueda de prensa con una gorra, mirando hacia bajo, son las dos imágenes que se recuerdan mías, negativas. Yo nunca más di una rueda de prensa no mirando los ojos a nadie, ni con la cabeza gacha, ni enojado, nunca más. Yo ese día estaba enojado con la gente, nos daban por muertos porque Argentina no sé qué, entonces para qué carajos salgo, no quería salir, tuve que salir por reglamento, mi desacierto fue ponerme una gorra contestar con monosílabos y eso fue mi condena", comentó Aguirre en.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE ASUME EL COMPROMISO DE LA SELECCIÓN MEXICANA: "ME ENCANTA EL RETO"