Johan Vásquez asegura que nunca pensó en dejar al Tri a pesar de no tener minutos

Abandonar al Tri, nunca fue opción. Johan Vásquez, defensor de la Selección Mexicana, aseguró que nunca planeó dejar la concentración durante la Nations League, aunque sí reconoció que pasó por momentos complicados y sumado a la falta de juego su ánimo estaba decaído.

"Yo creo que nunca dije que quería abandonar, pero obviamente sí habían cosas que estaban en la cabeza, no había pasado un buen año en Europa, ha sido difícil, pero son cosas de futbolistas y soy consciente de eso, hoy en día el Profe (Jimmy Lozano) me ha dado la oportunidad y la confianza más que nada en el campo", afirmó.

"Él me conoce y yo lo conozco me ha dado la confianza me ha dado la continuidad y creo que ha cambiado un tema mental es obvio yo lo dije en su momento todos queremos jugar y somos competitivos en su momento no me tocó y está bien pero hoy en día me está tocando y estoy aprovechando la oportunidad", agregó.

Respecto a Jamaica, el futbolista recordó que la última vez que chocaron contra ellos en el Estadio Azteca, el partido fue más complicado de lo que esperaban.

"Nos han hecho mucho daño la última vez que jugamos en el Azteca contra ellos, es algo que hoy en día no podemos entrenar tanto es más de mentalizarnos de estar conscientes de que son jugadores con experiencia, con jerarquía que tienen una y la puede mandar a guardar y nada yo como defensor estar atento desde la primera jugada", declaró Johan Vásquez.

