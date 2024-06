Julio González tras la derrota de México vs Venezuela: 'A veces entra, a veces no'

Julio González, arquero titular de la Selección Mexicana, afirmó que al Tri no le alcanzó para derrotar a Venezuela en la Copa América y que en ocasiones, la pelota entra y en otras ocasiones no.

El arquero de los Pumas, señaló que la Vinotinto fueron justos vencedores por haber marcado el gol de la victoria.

"No nos alcanza para el resultado, hoy Venezuela metió el gol, fueron justos vencedores, pero nosotros creo que esta es la línea para seguir mejorando y esperemos el domingo con Ecuador poder sacar el triunfo", aseguró el cancerbero.

"Es parte del futbol, a veces entra, a veces no, hay partidos que no juegas también y metes goles, hay partidos que juegas muy bien y no los metes, pero el equipo se entregó, el equipo creo que está haciendo todo lo que nos pide Jaime, y estamos muy conscientes de la situación en la que estamos", señaló.

México buscará su clasificación a los Cuartos de Final cuando se enfrente a Ecuador el próximo domingo en la jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa América.

