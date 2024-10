Los jugadores convocados al Tri Sub 23 más destacados en lo que va del Apertura 2024

La Selección Mexicana Sub 23 enfrentará dos partidos amistosos en octubre ante Países Bajos Sub 21 y ante el AZ Alkmaar. Para estos juegos, Ricardo Cadena convocó a 22 elementos que han tenido actividad constante en esta temporada, caso como el de Alex Padilla en Athletic Club y otros más. Ante esto, te presentamos los cinco futbolistas mexicanos Sub 23 que han tenido mejores números en este Apertura 2024.

ISAÍAS VOLANTE

Cadena convocó a seis delanteros para estos duelos. Sin embargo, el atacante del Toluca ha sido el más destacado en lo que va de temporada. Y es que con apenas 235 minutos de juego, el artillero tiene tres goles, con lo que supera los números de Martínez Dupuy en Rosario Central o a Santiago Muñoz en Santos Laguna.

SERGIO HERNÁNDEZ

El mediocampista del Pachuca se ha convertido en una pieza importante para Guillermo Almada. A pesar de no ser titular indiscutible, el mexicano tiene dos goles y dos asistencias en 344 minutos, con un promedio de intervención de gol cada 86 minutos. De todos los convocados, él es el que más ha participado de manera directa en anotaciones de su equipo.

JOSÉ CASTILLO

El defensa de Chivas es el jugador que más minutos ha disputado en este torneo con 803. De nueve partidos que ha jugado el Rebaño en el Apertura 2024, él ha jugado todos como titular y ocho los ha completado, afianzándose como uno de los jugadores más importantes para Ricardo Cadena en la Selección Sub 23.

DIEGO CAMPILLO

A pesar de que Juárez es último de la Tabla General, el defensa mexicano se ha vuelto uno de los inamovibles dentro del conjunto fronterizo. En lo que va del AP24, Campillo ha jugado todos los partidos, con lo que acumula 783 minutos con un gol y tres tarjetas amarillas.

EFRAÍN ÁLVAREZ

A pesar de las rotaciones de Juan Carlos Osorio, el mediocampista es uno de los jugadores con más minutos dentro de los Xolos de Tijuana. En este semestre, el extremo tiene 690 minutos disputados, en los cuales ha anotado un gol y tiene una asistencia.

