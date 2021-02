Lozano sobre Alexis Vega: 'Tri necesita jugadores que no piensen en si habrá lesiones o no'

El entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, Jaime Lozano, admitió que el club más afectado con sus llamados es Chivas, debido a que el Rebaño adquirió a varios elementos que estaban contemplados desde el principio para este ciclo olímpico.

“Ha sido bueno el apoyo (de los equipos). El equipo que más se ha visto perjudicado es Chivas, porque empezamos un proceso y había pocos, pero fueron comprando jugadores, fueron regresando a Guadalajara, y hay, en una prelista, unos 8 jugadores", explicó a Fox Sports.

'Jimmy' admitió que ya conversó con Alexis Vega, por lo que dio a entender que lo dejará en el Guadalajara para que ponga en orden sus ideas, aunque sabe que 'Gru' puede aportarle mucho a su equipo.

"EL EQUIPO MÁS PERJUDICADO, POR DECIRLO DE ALGUNA MANERA, ES CHIVAS" Jaime Lozano destacó el apoyo de los equipos para su Tri Sub 23, con el Rebaño aportando la mayoría de elementos de cara a Tokio 2020(21)...

“Ya platiqué con Alexis. Intercambiamos puntos de vista, le hice saber mi sentir, y aquí tenemos a Beto (García Aspe) que dio todo por la Selección y esos son los jugadores que necesita México. Que no piensen si me voy a lastimar o no. Sabemos que es parte dé, le ha pasado dos veces a él, pero necesitamos a jugadores enfocados en poner el nombre de la Selección lo más alto posible.

“Ya hablé con él, necesitamos que se aclare de la cabeza, que dé todo en Chivas, pero sabemos que la Selección le puede dar muchísimo a él y él a la Selección. Con él está todo hablado, estamos bien y está bien, porque lo vi el último partido”, puntualizó.

Lozano reveló que previo al Preolímpico encabezará dos microciclos, ya que desea conformar un buen equipo y no tener que depender de individualidades.

“Vamos a tener dos miniconcetraciones y estamos agradecidos por ello, quisieramos más tiempo, lo que menos se tiene y más se valora es el tiempo para trabajar, no queremos depender del talento del jugador, queremos ser un equipo que sepa realmente a lo que juega y el apoyo ha sido muy bueno", concluyó.