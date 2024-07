Mario Carrillo sobre ser auxiliar de Javier Aguirre en el Tri: 'No me interesa'

En una emisión del programa de Futbol Picante, los panelistas hablaban sobre que Rafa Márquez apunta a llegar a ser auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, ese tema terminó en cuestionar a Mario Carrillo para saber si él desearía formar parte del cuerpo técnico del Vasco, su respuesta fue clara.

Héctor Huerta, uno de los panelistas del programa quien estaba presente, aseguró que él pondría a Mario como el técnico principal por encima del Vasco Aguirre, fue ahí donde Carrillo aprovechó para mandarle mensajito al extécnico del Mallorca.

"No me necesita, ni yo lo necesito, ni quiero, no me interesa, para nada en lo absoluto, ser segundo.

Como número uno (técnico principal), como número uno con mucho gusto y estoy esperando mi oportunidad", sentenció Mario Carrillo en el programa de ESPN.

"NO ME INTERESA..." Ojito al mensaje de Mario Carrillo ante la posible llegada del 'Vasco' Aguirre al Tri pic.twitter.com/91W3ysHmUF — Futbol Picante (@futpicante) July 20, 2024

