Martín Liberman sobre el partido del Tri ante River Plate: "México desperdicia amistosos"

La Selección Mexicana se enfrenta esta semana al Internacional de Porto Alegre y la siguiente a River Plate, eso sí, sin jugadores que militan en Europa y con algunos que no han sido prestados por los equipos de la Liga MX.

Ante la polémica, Martín Liberman (periodista argentino), aseguró que la Selección 'desperdicia' los encuentros amistosos que han tenido, asegurando que no salen de su zona de confort.

El Tri previo a un juego | @miseleccionmx|

"Sí (desperdicio), lo que pasa es que más que los equipos, parte de la Federación, tiene que haber una idea general con respecto a la prioridad que se la da al seleccionado, si después no tienen ningún sentido exigirle a la Selección Mexicana que pase de ronda o que un día sea protagonista de una Copa del Mundo.

🇦🇷 ¿En Argentina de casualidad ven el futbol mexicano? @DavidFaitelson_ @libermanmartin : No, no se ve, no hay ningún interés



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/Xt1qPGM0JG — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2025

"Me parece que eran buenas pruebas y no hay tantas pruebas que te permitan salir de tu hábitat que es el de Concacaf, por ejemplo, jugar partidos contra oponentes que tienen otra exigencia, no digo mayor ni menor, pero me parece que estaba bueno. Tiene que cambiar la Federación Mexicana si realmente quiere que su selección sea protagonista algún día a nivel mundial", comentó Liberman.

México se enfrentó a Estados Unidos en Guadalajara | MEXSPORT|