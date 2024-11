México vs Honduras: El XI de la Selección Mexicana para buscar remontar

El Vasco me mueve a su once para buscar la remontada. Javier Aguirre sabe que no hay mañana y modificó el planteamiento de la Selección Mexicana respecto a lo visto en Honduras.

Desde el arco hay cambio y Luis Ángel Malagón será el responsable de resguardar la portería mandando a Guillermo Ochoa al banquillo.

La defensa también sufrió modificaciones en el ingreso de Rodrigo Huescas y Jesús Gallardo por las laterales; además de que en la central estar el 'Cachorro' Montes con Jesús ‘Chiquete’ Orozco.

El medio campo será el experimentado con Edson Álvarez, Luis Romo y Charly Rodríguez; mientras que al ataque estarán Alexis Gutiérrez, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Henry Martín sí fue considerado en esta convocatoria y arrancará el partido desde la banca esperando minutos para la parte complementaria.

