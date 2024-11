Miguel España habla sobre la actualidad de la Selección Mexicana: "No ha habido un cambio"

Javier Aguirre vive su tercera etapa en la Selección Mexicana después de haber dirigido los Mundiales de Corea-Japón 2002 y de Sudáfrica 2010, aunque los resultados y el panorama lucen distintos a lo que ocurrió hace 14 años.

Miguel España, en exclusiva para el Buen Morning en RÉCORD+, habló sobre la actualidad de la Selección Mexicana después de la derrota frente a Honduras y previo al juego de vuelta en la cancha del Nemesio Diez, donde el Tricolor podría quedar fuera del Final Four de la Concacaf Nations League.

El exseleccionado mexicano señaló que Aguirre se mantendrá al frente del Tri sin importar el resultado de este martes y aclaró que él no ha visto cambios en las últimas dos gestiones del equipo (Aguirre y Lozano).

"No creo que lo vayan a mover, no creo que sean de un solo responsable (los problemas de la selección). A mí me parece que no ha habido tanto cambio, Jaime (Lozano) lo intentó con este grupo de jugadores, quisieron hacer un cambio, no tuvieron paciencia, los resultados no se dieron, pero estaba en ese proceso, no es lo mismo un equipo que una selección y contra eso va a tener que luchar y lo sabía", comentó España.

Javier Aguirre, en esta tercera etapa con el Tri, ha ganado dos de los cuatro partidos que ha dirigido a la Selección Nacional, ambos amistosos.

