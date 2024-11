Javier Aguirre minimizó la ausencia de Henry Martín: 'No hay una lista que agrade todos'

Minimizó la ausencia de La Bomba. Javier Aguirre no explicó por qué no llevó ni siquiera a la banca a Henry Martín, uno de los delanteros que pasa por buen momento siendo referente en América y se limitó a decir que nunca habrá una lista que desee satisfechos a todos.

“Son decisiones que uno toma, lo más fácil es sólo llevar a 23. Desde 1970 no hay una lista que agrade todos, si hubiera estado Henry y no Sepúlveda, también hubieran dicho algo, siempre sobran y siempre faltan. Debuté con Atlante y Celaya, en 1996, es difícil argumentar estas decisiones, hablé con Henry porque creo que merecía una explicación”, reveló el estratega nacional.

“La Selección Nacional no es como un equipo, en selección es fácil, no te gustó, el siguiente, tenemos ese derecho, el elegir a los que creamos los mejores, me fijo en todo eso, en la reacción. Veo a un campo de juego, me fijo en sus conductas, no puedo con ellos, a pesar que alguien este enojado”, agregó.

De la misma forma confesó que del otro lado también le sorprendió que Luis Palma, quien hizo los dos goles con los que Honduras ganó no arrancara el partido y destacó la calidad de algunos jugadores catrachos.

“Me sorprendió que no iniciara Palma, sorprenderme que aprovecharan sus circunstancias, la ausencia de Choco Lozano no se notó, siendo que sea un gran jugador junto con Rodríguez y Rosales, son jugadores de primer nivel. A Choco los enfrenté en España, creo que es un equipo, que se armó bien, defendió bien, tuvo sus ocasiones y eso fue la diferencia”, finalizó Aguirre.

