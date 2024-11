Javier Aguirre sobre la portería del Tri: "Hoy no hay dueño"

Sin guardián fijo en el arco azteca. Javier Aguirre aseguró que hoy Guillermo Ochoa no es el portero número uno de la Selección Nacional y que mañana en Toluca cualquiera puede ser el que inicie.

“Hoy no hay dueño (de la portería), todos estos partidos enfocados, había que elegir 23 jugadores para el Mundial, si hay o no Final Four, Copa Oro, todo va rumbo al Mundial. No sé quién ha jugado más o menos. Me gusta verlos a los jugadores en situaciones complicadas, son filtros, para la justa magna que el Mundial”.

“Malagón jugó en Honduras el año pasado, sí creo que los jugadores intentan verlo lo más posible, todos estos son exámenes, Malagón, Talavera, han sido sometidos a distintos momentos, los intentaré viendo a todos, elaborando la lista de cara el 2026, fui contratado para el Mundial, no hay eliminatoria, tengo la ventaja y la virtud de que estamos calificados al Mundial, se tiene que exigir cada partido”, añadió.

Sin embargo, lo que sí hizo fue defender a Memo Ochoa, pues consideró que ninguno de los goles recibidos en Honduras fue su error y vio más una falla táctica en las anotaciones en contra.

“El error no es de Memo, es de mediocampo, ese error es táctico de mediocampo, el equipo está desbalanceado, la afición qué decirle, gracias, no sé el tamaño de dolor, no sé cómo sabes quién está enojado, decirle que estamos enfocados para el Mundial, todos estos son elementos son para elegir a lo 23 jugadores que sean capaces de aguantar el Mundial, la presión, para ser un equipo equilibrado, para estar preparados para cualquier eventualidad”, finalizó Javier Aguirre.

