Javier Aguirre ve con buenos ojos su proceso con la Selección Mexicana: 'No veo problema'

El proceso del Vasco avanza favorablemente. Para Javier Aguirre este arranque con la Selección Nacional marcha adecuadamente y no visualiza un problema asegurando que toda la plantilla está alineada con los mismos objetivos.

“Problema, si te refieres que hayamos perdido, en general llevamos cinco partidos juntos y no he visto a mi equipo con mala actitud, sin mostrar personalidad, perder la cabeza, no he visto desidia, el problema es que no ganamos, tenemos la suerte es que no ganamos, no veo problema, cometimos dos errores y poco más”, afirmó el Vasco.

“No encuentro problema, ustedes pueden juzgar el trabajo del equipo. Estoy contento, hemos pagado caro los errores que hemos cometido”, añadió.

No se siente seguro en el cargo para el Mundial 2026, pero sí confiado del crédito que se ha ganado con el Tri aunque sabe que hoy solo está pensar en lo que viene mañana y luego el próximo año.

“Del crédito, tengo cuatro copas del mundo, el crédito te lo vas ganando, no es que estoy seguro para el Mundial, vivo para el 2025, no es algo que me quite el sueño”, declaró Javier Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Castigados! Concacaf anuncia veto a Honduras; Javier Aguirre será investigado por conducta