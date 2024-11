¡Castigados! Concacaf anuncia veto a Honduras; Javier Aguirre será investigado por conducta

La Concacaf ha anunciado los castigos disciplinarios tras los incidentes ocurridos en el partido de Cuartos de Final de la Nations League entre Honduras y México, disputado el pasado viernes 15 de noviembre en territorio hondureño.

El Comité Disciplinario sancionó a la Federación Hondureña de Futbol por ‘no garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el estadio’. Esto después de la agresión de un aficionado al entrenador mexicano, Javier Aguirre.

Como consecuencia, Honduras deberá disputar su próximo partido como local en competencias oficiales de Concacaf a puerta cerrada. Además, se le impuso una multa económica y una advertencia de que sanciones más severas podrían aplicarse si se repiten incidentes similares en el futuro.

Concacaf destacó haber tomado nota del compromiso público de la Federación Hondureña de Fútbol para combatir la violencia en los estadios y estará al tanto de las acciones específicas que se implementen para prevenir futuros episodios.

Por otro lado, el Comité Disciplinario abrió una investigación aparte para evaluar la conducta de Javier Aguirre durante el encuentro. Aunque no se han dado detalles sobre las acusaciones específicas, la investigación determinará si el entrenador mexicano infringió el reglamento disciplinario de la confederación.

Concacaf Disciplinary Committee Sanctions Honduran Football Federation https://t.co/jB4KjwKEGo — Concacaf Media (@ConcacafMedia) November 18, 2024

Javier Aguirre responde a Concacaf

Tras la noticia de que se abrirá una investigación en su contra, Javier Aguirre, confesó que no piensa en ello y no le afecta que tener un expediente con la Concacaf. De acuerdo con el entrenador mexicano, sólo está enfocado en el partido de este martes, en busca de la remontada.

"Mi opinión es que el pasado ahí lo dejo, siempre miro hacia adelante, llevo 48 años haciendo lo mismo, nunca veo para atrás, mañana centro mi energía en el partido, es lo único que hago… Lo de Concacaf no lo sabía, no sabía que hay un expediente, pero qué le vamos a hacer, no pasa nada, aquí estoy, todo mundo me conoce, saben cómo soy, si abrieron expediente, enhorabuena".

