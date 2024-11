“Mi último capítulo de selección no fue tan agradable”: Charlyn Corral

La goleadora mexicana, Charlyn Corral, volvió a dejar en claro que su relación con la Selección Mexicana, está fracturada. Corral jugó en varios equipos del viejo continente, principalmente en la Liga española; en Levante y Atlético de Madrid.

Después de que recibió su premio, Corral fue cuestionada sobre el tema de la convocatoria para el equipo tricolor; Charlyn fue tajante sobre el tema y se limitó a decir que es un problema de ambas partes. La goleadora de este certamen, con 18 dianas, no estará en los juegos de la Selección Mexicana de Fecha FIFA.

“Llegó a un punto de que si estoy, pero si no voy a ser respetada, prefiero no estar. Creo que es un acuerdo mutuo, si el día de mañana las cosas cambian, me dan ese lugar, que creo que mis números por sí solos hablan, en este momento sigo haciendo mi trabajo”, comentó Corral.

La delantera mexicana, también comentó que la última vez que estuvo con la Selección Nacional, no tuvo una grata experiencia. “Es un tema complicado, es de ambas partes. Mi último capítulo de selección no fue tan de mi agrado, por lo que ustedes mencionan, soy una jugadora que no merece un trato diferente, sino respetar mi trayectoria”, terminó por comentar la mexicana.

Charlyn tuvo una prolífica carrera en Europa, y una gran carrera en la Selección Mexicana. En su regreso a México, también ha tenido grandes actuaciones con el equipo de las Tuzas. Corral recibió el premio junto a varios medallistas mexicanos, tanto olímpicos y paralímpicos.

