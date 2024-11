Selección Mexicana tenía 'amarrado' a Van Gaal; puso de condición no llamar a Chicharito

Desde Ricardo La Volpe entre 2002 y 2006, la Selección Mexicana no ha tenido un director técnico tan longevo. Gerardo Martino fue el que más se le acercó, con poco menos de tres año al frente de Tri, aunque el argentino estuvo a punto de no llegar al banquillo del Tri.

Así lo compartió Alejandro Gómez en el programa Buen Morning Show de RÉCORD+, durante el cual relató que antes de la llegada del 'Tata', la Federación Mexicana de Futbol estuvo a punto de cerrar la contratación de Louis Van Gaal.

"Queremos hablar contigo en español porque tienes que comunicarte en español" señaló Gómez que los directivos le dijeron en ese momento al neerlandés, quien no tuvo problema alguno con el idioma e incluso aseguró que en cuatro semanas podría imprimir su sello al equipo tricolor.

El único "pero" que tenía Van Gaal era la presencia de Javier 'Chicharito' Hernández. "La única condición que puso en este contexto fue 'No quiero a Chicharito y si ustedes no quieren no voy'", aseguró Alejandro Gómez que pidió Van Gaal. "Mi delantero sería Raúl Jiménez".

El estratega neerlandés coincidió con Hernández Balcázar en Manchester United y de hecho fue en ese momento que el jugador se marchó a Real Madrid y posteriormente a Bayer Leverkusen, por su mala relación con el técnico. De ahí que pidiera no convocarlo a Selección Mexicana.

Al final, Van Gaal no llegó al Tri por un tema familiar y de salud con su esposa, por lo que fue entonces que la Federación recurrió a Martino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIÁN ARANGO, PRESIDENTE DE ATLÉTICO NACIONAL, NO LE PROHIBIRÁ FESTEJAR A EFRAÍN JUÁREZ