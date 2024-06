Miguel Herrera recomienda a Jaime Lozano cambiar parado en el Tricolor: "Hay que cambiar de idea"

Miguel 'Piojo' Herrera expresó su opinión sobre la gestión de Jaime Lozano en Selección Mexicana y señaló que el equipo podría mejorar con un enfoque diferente. El extratega del Tricolor y de equipos como América o Xolos, comentó en su participación en el programa 'La Última Palabra' de FOX Sports que la falta de resultados no se debe a la calidad de los jugadores, sino a la estrategia actual.

“Hay que trabajar al equipo, hoy lo está trabajando Jaime Lozano, pero tal vez con otra idea podría estar mejor México, hay buenos jugadores”, afirmó Herrera.

Herrera comparó diferentes estilos de trabajo, mencionando a otros entrenadores como André Jardine. “Hay que ver cómo se trabaja, yo trabajaría de otra forma, Jimmy lo hace a lo suyo, Jardine trabaja de otra forma y todos los que suenan trabajan a su forma. Al equipo hay que trabajarlo porque se tienen buenos jugadores, con un equipo trabajado se pueden lograr otras cosas”, agregó.

El exdirector técnico del Tri destacó que la crisis del equipo no se debe a la falta de talento en los jugadores, sino a la gestión del equipo. Durante una discusión con Fernando Cevallos, Herrera expresó su descontento con la afirmación de que México no puede competir ni con la “Clase B” de Sudamérica.

“Que México no está jugando bien, no está haciendo las cosas bien, que no se modifica para buscar resultados, todo es cierto; lo que no acepto es que me digan que hay crisis en México por malos jugadores, la crisis es de no saber llevar las cosas”, declaró Herrera en FOX Sports.

Miguel Herrera enfatizó la importancia de un enfoque adecuado para maximizar el potencial de los jugadores mexicanos. “Hay buenos jugadores”, reiteró, subrayando que con una estrategia correcta, el equipo podría lograr mejores resultados.

