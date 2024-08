Miguel Herrera 'reventó' a Tata Martino por 'entregar' el duelo ante Argentina en el Mundial de Qatar

A pesar de que Gerardo Martino dejó la Selección Mexicana hace casi dos años, en México aún se le guarda rencor, o al menos así lo considera Miguel Herrera. De acuerdo con el ahora analista, la afición mexicana está molesta con el argentino por como se dio el duelo del Mundial ante Argentina.

Durante una reciente participación en La Última Palabra, donde evaluaban los últimos entrenadores de México, el exestratega mexicano recordó la participación de Tata Martino en el Mundial de Qatar, donde, de acuerdo con Herrera, el argentino decidió ‘entregar’ el juego contra la Albiceleste al utilizar un esquema y jugadores que no debieron disputar el encuentro.

“Obviamente (Gerardo Martino) salió dolido del futbol mexicano porque todos estamos muy molestos por cómo entregó el partido contra Argentina. Un partido contra Argentina, que venía golpeado de haber perdido con Arabia Saudita, le empatas el partido y queda eliminado.

“Me parece que salió con un esquema y jugadores que ese partido no lo tenían que jugar. Sacas al mejor contención que tienes como para pensar y decirle ‘a ver, enfrente tenemos al mejor jugador del mundo, me tocó dirigirlo, lo conozco. Hay que pegársele, que no juegue, porque si juega él nos van a ganar’”, expresó el Piojo.

Cabe destacar que México se despidió del Mundial en la Fase de Grupos al sólo poder sumar cuatro unidades. Este resultado le terminó costando el puesto a Gerardo Martino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México Sub 20 vence a Cuba sin problemas y avanza a la Final del Premundial