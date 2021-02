Mónica Vergara: 'Quiero poner a la Selección Mexicana Femenil entre las primeras ocho del mundo'

Las nuevas entrenadoras mexicanas están convencidas de hacer historia en el futbol mexicano con triunfos, por lo que Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil tiene claro que hará del Tri Mayor un equipo protagonista e incluso trabaja para hacerlo campeón.

Mónica está consciente de que para lograrlo es mucho el trabajo que se tiene que hacer; sin embargo, ‘no quita el dedo del renglón’, pues confía en su capacidad y en la de las jugadoras que dirija, para así poder ser campeonas del mundo.

"Quiero ponerla en las primeras ocho del mundo y lo saben, lo he dicho y lo voy a repetir porque lo creo. En mi cabeza está la visión muy clara de traer una Copa del Mundo a nuestro país, estamos lejos sí, pero lo vamos a trabajar y vamos a disfrutar el proceso porque tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes", dijo a RÉCORD.

Pero el deseo de un título mundial en el futbol mexicano femenil no es sólo un deseo de la entrenadora del equipo mayor, sino que es una meta en todas las categorías, y la Sub 20 que dirige Maribel Domínguez no es la excepción, aunque primero tienen que lograr obtener el boleto más próximo.

"Yo estoy en la mentalidad para estar en un Premundial, jugarlo, ganarlo, y si vamos al Mundial, ir por el campeonato, la Sub 17 quedó subcampeona (en Uruguay 2018) y ahora Sub 20 harán cosas importantes", señaló ‘Marigol’, quien en su generación de jugadoras tendrá a las que participaron en el pasado Mundial Sub 17 y quedaron en segundo lugar.

