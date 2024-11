Omar Campos levanta la mano con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo

El futbolista mexicano del LAFC de la MLS, Omar Campos aseguró que su meta es regresar a la Selección Mexicana y levantar la mano por los mexicanos que tiene actividad en la liga de los Estados Unidos, esto con la finalidad de poder jugar la Copa del Mundo en 2026.

“Es mi meta levantar la mano y señalar que también acá tenemos hay jugadores de buena calidad, mexicanos, y nada, es un sueño también llegar a la selección, se viene la Copa Mundial y obviamente quiero estar y por eso tengo que trabajar muchísimo para que miren de este lado y si quiere, pronto”, señaló.

De igual manera, Omar Campos reconoció que no ha llegado a tener comunicación con el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre sin embargo, detalló que al ya no continuar en actividad la categoría Sub-23 con la Selección Nacional, tendrá que redoblar esfuerzos para ser considerado en el combinado nacional mayor.

“Nunca me he comunicado con él y lo de la sub-23 apenas me di cuenta ayer en la noche y si es algo que hay muy buenos jugadores en esa categoría para que también puedan considerarse a la selección mayor. Hay una cantidad de jugadores jóvenes que levantamos la mano también para poder estar en la selección mayor y siento que quitarlo también fue algo como que para los de nuestra categoría trabajar demasiado para poder ser considerado a la selección mayor”, agregó.

NO HUBO CONTACTOS CON CHIVAS

Al final, el futbolista del LAFC reveló que no hubo acercamientos con Chivas previo a su llegada a la MLS, por lo que señaló que únicamente vio los rumores que se generaron al respecto, por lo que dijo que estoy enfocado en su etapa con el conjunto de Los Ángeles.

“No, la verdad que yo nunca, como dicen, solo había rumores por internet, pero nunca hubo como que una charla y todo eso, pero ahorita estoy enfocado aquí con el equipo y más adelante, Dios quiera que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.

