Oribe Peralta sobre el Tri: ‘Preferiría no calificar a un Mundial y tener un proceso largo’

Ante los resultados negativos de la Selección Mexicana en Qatar 2022, Oribe Peralta ya piensa en la siguiente Copa del Mundo, aunque no descarta no calificar a un Mundial y hacer un proceso largo de preparación.

“Yo preferiría no calificar a un Mundial y tener un proceso largo de ocho años”, apuntó el exfutbolista durante la presentación de su libro ‘Mi Once Ideal’ en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Si de noche a la mañana estás cambiando, pones a un técnico extranjero y no tienes un estilo con base a los jugadores mexicanos, es muy difícil que tú consigas el éxito”, analizó el Cepillo.

“El éxito es algo que se trabaja todos los días, si no lo tienes va a ser improbable que consigas una victoria”, repuso Oribe Peralta, destacando que no las selecciones no tienen ciclos tan cortos como los tiene el Tri.

México se juega todo en el siguiente partido contra Arabia Saudita. De perder o empatar, los ‘mexas’ estarían de regreso a casa antes de tiempo.

