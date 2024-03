Oswaldo Sánchez: "Me da tristeza ver menos futbolistas mexicanos en Europa"

En una reveladora conversación con RÉCORD, Oswaldo Sánchez, exportero de la Selección Nacional de México, compartió su perspectiva sobre la actual situación del futbol mexicano y la notable disminución de jugadores nacionales en las Ligas europeas.

A pesar de reconocer el talento emergente dentro de la Selección, dirigida actualmente por Jimmy Lozano, y destacar la actuación de jóvenes promesas en el Viejo Continente, Sánchez no ocultó su desazón ante la decreciente cifra de mexicanos en Ligas europeas.

"El equipo está renovado, con mucha gente que tiene gran nivel. El jugador más importante es Edson Álvarez, me encanta. Para mí, es el capitán dentro y fuera de la cancha, con su personalidad. Pero, me da tristeza que haya menos jugadores en Europa", declaró Oswaldo antes de que México iniciara su participación en la Nations League, donde a la postre perdió la Final ante Estados Unidos.

Con una carrera distinguida y recordada por su excepcional participación en el Mundial de 2006, Sánchez no duda de que los jugadores tricolores hagan todo para buscar brillar y ganar en los partidos y torneos que disputan.

“La Selección tiene buenas intenciones, pero a veces las cosas no salen, y siempre se les va a criticar cuando no salen las cosas bien, ellos tienen el deseo de trascender, cuando a mí me tocó vestir la verde, en el vestidor yo nunca vi que alguien festejara por perder, estás representando a tu país, yo sí creo en la integridad de la Selección Mexicana”, agregó.

